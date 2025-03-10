Зустріч лідерів відбудеться після низки запланованих візитів на початку тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує другу зустріч союзників, які розглядають відправлення миротворчих військ в Україну в рамках будь-якого післявоєнного врегулювання.

Як пише Bloomberg, віртуальна зустріч, яка очікується в суботу, збере лідерів країн НАТО і ЄС, які готові надати військові сили для так званої "коаліції охочих", повідомив прес-секретар Дейв Парес.

Зазначається, що мета полягає в тому, щоб війська допомогли зберегти мир в Україні, якщо президент США Дональд Трамп матиме успіх у своїх зусиллях із посередництва у припиненні виснажливого конфлікту, спровокованого вторгненням Росії в Україну три роки тому.

Відео дня

За словами Пареса, зустріч лідерів відбудеться після низки запланованих зустрічей на початку тижня. Начальник штабу оборони адмірал Тоні Радакін вирушить до Парижа у вівторок на зустріч на рівні офіційних осіб коаліції. Міністр оборони Джон Гілі вирушить до французької столиці наступного дня, щоб зустрітися зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Тим часом міністр закордонних справ Девід Леммі цього тижня вирушить до Канади на зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

"Ми зосереджені на підтримці України та забезпеченні суверенної і безпечної України, а також на роботі над пропозиціями щодо досягнення міцного і довговічного миру", - сказав Парес.

Миротворці в Україні - останні новини

Польща і Румунія заявили, що беруть участь в ініціативах міжнародної групи для гарантій безпеки і підтримки очікуваного миру в Україні. Вони не посилатимуть на українську територію військових, як це зобов'язалися зробити за певних умов інші країни, але обіцяють тилове забезпечення можливих міжнародних сил підтримки миру в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: