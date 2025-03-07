Прем’єр-міністр Дональд Туск раніше однозначно сказав, що польських солдатів в Україну відряджати не планує.

Польща та Румунія заявили, що беруть участь в ініціативах міжнародної групи для гарантій безпеки і підтримки сподіваного миру в Україні.

Як пише "Голос Америки", вони не будуть надсилати на українську територію військових, як це зобов’язалися зробити за певних умов інші країни.

Зазначається, що Польща активно бере участь у консультаціях "коаліції охочих" щодо миротворців в Україні, але прем’єр-міністр країни Дональд Туск ще раніше однозначно сказав, що польських солдатів в Україну відряджати не планує.

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"Будемо далі підтримувати Україну, будемо допомагати, надалі будемо забезпечувати постачання, це робить вузол в Ясьонці, те, що робиться на території Польщі, навчаємо військових, на території Польщі вже пройшли навчання 28 тисяч солдатів", - заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Румунський виконувач обов’язків президента Іліє Болоян сказав, що бачить роль Румунії як вузла постачання союзницьких сил, а також країни, яка сприяє українському експорту.

"Отже, з огляду на постачання румунська участь буде потрібна, щоб знати, про що розмірковують і які будуть елементи стосовно використання нашої інфраструктури, військових баз на території Румунії, наприклад, або іншої інфраструктури: морських портів, летовищ…" - зазначив посадовець.

Миротворці в Україні - останні новини

Серед країн НАТО з'явилася "коаліція охочих" відправити свої війська в Україну як миротворців після припинення вогню. Цю ініціативу очолили Велика Британія і Франція.

Згодом про готовність відправити миротворців заявили Швейцарія, а також Ірландія та Австралія.

Туреччина, яка володіє другою за чисельністю армією в НАТО після США, заявила, що може направити війська для участі в потенційній миротворчій місії в Україні.

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