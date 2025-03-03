Британський прем'єр вважає долю України життєво важливим питанням для Сполученого Королівства.

Саме Росія є агресором, тому світ повинен підтримувати Україну, а не підлабузнювати перед російським диктатором. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед парламентом. Його цитує The Telegraph.

"Росія є агресором. Зеленський є військовим лідером, країна якого була атакована, і ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнювати перед Путіним", – сказав він.

За словами Стармера, Британія відіграватиме "провідну роль" у забезпеченні миру в Україні "із солдатами на землі та літаками в повітрі". Він наголосив, що Британія має "очолювати процес", в якому Європа бере на себе провідну роль у забезпеченні миру на континенті. Однак для успіху цього плану "необхідна потужна підтримка США".

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Стармер додав, що не ухвалює такі рішення "легковажно", але майбутнє України, на його думку, є "життєво важливим" для національної безпеки Сполученого Королівства.

"Росія є загрозою в наших водах і нашому небі. Британія керуватиме безпекою нашого континенту, нашої країни. Ми повинні зміцнити наші відносини з Америкою... Сполучені Штати є і завжди будуть незамінними. І ми ніколи не будемо вибирати між двома сторонами Атлантики", – сказав він.

Європа обіцяє підтримувати Україну

Як писав УНІАН, президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що його країна долучилася до розробки мирного плану для України, ініційованого Британією та Францією. За його словами, усі учасники лондонського саміту зійшлися на думці, що підтримка України має тривати у військовому, політичному та економічному плані.

Також ми наводили заяву прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. За її словами, країни Заходу мають уникати розколу в питаннях підтримки України, щоб домогтися міцного миру. Вона також похвалила президента України Володимира Зеленського за його раціональний аналіз, незважаючи на конфлікт, який виник у нього з президентом США Дональдом Трампом.

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