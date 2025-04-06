Європейці намагаються діяти єдиним фронтом і не допускати, аби все скотилося до прямих двосторонніх переговорів, в яких США можуть нав'язати свої умови кожній країні окремо.

Найближчими днями Євросоюз ухвалить спільний пакет контрзаходів на мита США, щоб відповісти Трампу єдиним фронтом. Про це повідомляє Reuters.

Перший набір контрзаходів зачепить імпорт зі США на загальну суму близько 28 мільярдів доларів. Зазначається, що йдеться про широку номенклатуру товарів – від зубних ниток до діамантів. Таким чином ЄС приєднається до Китаю та Канади, які вже запровадили свої контр-мита на мита від Трампа для їхніх товарів.

Очікується, що вже в понеділок Європейська комісія запропонує остаточний перелік американських товарів, які підпадатимуть під додаткове мито. Зокрема тарифи можуть застосувати до американського м’яса, зерна, вина, деревини, одягу, пилососів та деяких інших товарів.

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Дипломати ЄС заявили, що для них важливо не допустити сепаратних переговорів зі США, а зберігати єдність союзу.

Reuters зазначає, що країни блоку справді по-різному дивляться на ситуацію. Так, Франція закликає до жорсткої дзеркальної відповіді на американські мита, дуже залежна від американського ринку Ірландія закликала до "виваженої та зваженої" відповіді, а Італія поставила під сумнів саму ідею запровадження мита у відповідь.

"Це складний баланс. Заходи не можуть бути надто м’якими, щоб залучити Сполучені Штати до столу переговорів, але не надто жорсткими, щоб не призвести до ескалації", – сказав один дипломат ЄС.

Очікується, що перший пакет контр-мит від ЄС винесуть на голосування в середу. Найімовірніше, пакет буде ухвалений. Після цього тарифи набудуть чинності в два етапи: менша частина – 15 квітня, решта – через місяць.

Мита Трампа проти Європи

Як писав УНІАН, цього тижня президент США Дональд Трамп ініціював запровадження високих мит на імпорт європейських товарів, що спричинило напруженість у торговельних відносинах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом.

Зокрема Трамп обклав 25% імпортними митами європейські сталь, алюміній і автомобілі. На решту європейських товарів накладено 20% мита. Загалом мита Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до Сполучених Штатів - на загальну суму 532 мільярди євро.

Після цього виник ризик, що американські споживачі втратять доступ до європейських делікатесів, таких як французьке шампанське та італійський сир парміджано. Виробники попереджали, що ці продукти можуть стати недоступними для пересічних американців через зростання цін. ​

У відповідь на митні погрози Трампа Європейський Союз розпочав підготовку обмежень на імпорт товарів зі США. ​

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