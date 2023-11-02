Курс на розрив із промосковською структурою Кишинів взяв через російське вторгнення в Україну.

Молдова вирішила припинити виплати членських внесків до СНД і взагалі планує вийти з цього міждержавного утворення. Рішення ухвалено після денонсації членства в низці організацій, що входять до структури СНД, а також через банківські санкції, накладені на Росію, повідомляє "Радіо Свобода".

Так, міністр фінансів Петру Ротару підписав проект рішення про виплату Молдовою членских внесків до організацій, в яких бере участь Кишинів. Порівняно з попереднім роком сумма зменшилася на 16 млн леїв (приблизно 32 млн грн) – з 66,5 млн до 50,5 млн леїв.

Зазначається, що зниження значною мірою пов’язано саме з тим, що Молдова вийшла з низки організацій, що діють в межах СНД. Цей курс Кишинів взяв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На поточний момент Молдова денонсувала вже кілька десятків угод, підписаних в межах СНД. Зокрема у липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД.

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Ситуація в Молдові

Як писав УНІАН, у серпні Молдова "попросила на вихід" 45 російських дипломатів в якості реакції на спроби Москви дестабілізувати цю країну. В Кишиневі зазначили, що тривалий час країна була "ворожою ціллю" для Росії, яка реалізувала свою політику, зокрема, й через дипломатів.

Також ми розповідали, що "Газпром" намагався повісити на Молдову неіснуючий борг у $800 мільйонів. Було проведено незалежну аудиторську перевірку газових контрактів та сплат за ними, і вона показала, що росіяни просто вигадали цей борг.

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