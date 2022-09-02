Молдова закликала Росію вивести війська, незаконно дислоковані на її території.

МЗС Молдови викликало представника російського посольства у Кишиневі після слів міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про утиски російськомовних в країні.

Про це йдеться у Twitter речника МЗС Молдови Даніеля Воде.

"Як завжди, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу у придністровському врегулюванні і закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-яка пропозиція щодо іншого підходу є необґрунтованою", - зазначив Воде. Відео дня

Він наголосив, що Молдова – демократична країна, і права та свободи кожного, включаючи тих, хто розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та іншими мовами меншин, гарантовані.

Для роз’яснення МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Європейський союз у зриві "врегулювання конфлікту" в Молдові в 2003 році. Він не вважає Придністров'я не "російським анклавом". Лавров при цьому звинуватив чинний уряд країни в "іграх" зі США.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення не постраждали", - сказав російський міністр, заявивши, що на "особливий статус" претендує й Гагаузія.

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