На окупованих територіях опитування провести неможливо, бо таку ситуацію створив Путін, зазначив спікер ВР.

Будь-який референдум в Україні може проводитися лише на території, яка контролюється владою нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо можливості голосування на референдумі жителів окупованих територій.

Він зазначив, що якщо буде референдум, то жителі окупованих територій зможуть приїхати й проголосувати на підконтрольній Києву землі.

Стефанчук наголосив, що необхідно зрозуміти, хто винен у тому, що в Україні є тимчасово окуповані території, – "прізвище тут одне – це Володимир Путін".

За його словами, люди на окупованих територіях не зможуть взяти участь в референдумі, "бо таку ситуацію створив конкретно президент Російської Федерації".

Читайте такожНа Банковій назвали умову для проведення в Україні референдуму щодо ДонбасуНагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання щодо можливого референдум про статус ОРДЛО, щодо подальшої долі окупованих територій, не виключив можливості проведення референдуму щодо Донбасу.

"Не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті – це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни", – зазначив він.

За словами президента, може бути так, що "якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови".

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Автор: Надя Пришляк