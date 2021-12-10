Президент України стверджує, що на сьогодні немає ніяких умов з боку інших країн щодо особливого статусу окупованих Росією територій.

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості проведення референдуму щодо Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання щодо можливого референдум про статус ОРДЛО, щодо подальшої долі окупованих територій.

"Не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті – це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни", - зазначив він.

За словами президента, може бути так, що "якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови".

Читайте такожРосія вимагає, щоб НАТО офіційно відкликало обіцянку про вступ України"Так може бути. На сьогодні цього немає точно, тобто тут немає ніяких секретів у мене від суспільства. Я б з такими речами не жартував. І точно секретів не мав би, бо це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, то точно буду радитися з нашим суспільством", - зазначив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під час інтерв'ю президент сказав, що Україна вже "наїлася" слів підтримки та потребує "великої ролі" з боку США.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Надя Пришляк