Росія не може перешкодити вступу України до НАТО, але готова піти на все, щоб "мінімізувати" для себе наслідки євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Про це 24 жовтня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ Кремля.
"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву — якщо зближення України і НАТО продовжиться й надалі - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - сказав Пєсков.
За його словами, НАТО дотримується агресивної позиції щодо РФ.
Читайте такожДля країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом"Агресивна позиція НАТО - вона ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО, вони не здатні приховати справжнє призначення цього блоку. Це агресивний блок, який вважає нас противником", - додав спікер Кремля.
Як вже повідомляв УНІАН, після зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що той підтримує вступ України до НАТО.