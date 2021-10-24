Кремль не зможе перешкодити євроатлантичній інтеграції України, але готовий "мінімізувати загрози".

Росія не може перешкодити вступу України до НАТО, але готова піти на все, щоб "мінімізувати" для себе наслідки євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Про це 24 жовтня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ Кремля.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву — якщо зближення України і НАТО продовжиться й надалі - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - сказав Пєсков.

За його словами, НАТО дотримується агресивної позиції щодо РФ.

Читайте такожДля країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом"Агресивна позиція НАТО - вона ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО, вони не здатні приховати справжнє призначення цього блоку. Це агресивний блок, який вважає нас противником", - додав спікер Кремля.

Як вже повідомляв УНІАН, після зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що той підтримує вступ України до НАТО.

Автор: Станіслав Кожемякін