Внаслідок інциденту є постраждалі. Їм надають необхідну допомогу.

На військовому полігоні в Лібаві (Чехія) здетонували невстановлені боєприпаси.

Як повідомляє прес-служба Збройних сил Чехії у соціальній мережі X, внаслідок інциденту є постраждалі. На місце події направлено рятувальний вертоліт для надання швидкої допомоги.

"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невстановлені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, залучено рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається Військова поліція", - йдеться у повідомленні. Відео дня

"Чеська ініціатива" щодо снарядів для України - останні новини

У Чехії заявили про серйозні проблеми з поставками боєприпасів для України. Власник і голова CSG Міхал Стрнад повідомив, що близько 50% снарядів, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними, щоб їх можна було відправити без подальшої обробки в Україну. До деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також УНІАН повідомляв, що тільки чотири країни дали Чехії гроші на купівлю боєприпасів для України - це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. При цьому про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

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