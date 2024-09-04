Більша частина російських сил зосереджена на війні в Україні, йдеться у сттаті.

Для Китаю, можливо, ніколи не буде кращого часу для нападу на Російську Федерацію. Наразі російський Владивосток можуть охороняти хіба "двоє чоловіків та собака".

Таку думку в статті для The Telegraph висловив журналіст Джордж Еллісон. Він вважає, що Китаю легше відхопити велику частину російських територію, ніж вторгнутись на Тайвань. Розраховувати на потужну відповідь Москви важко, оскільки більшість її військ перебувають в Україні.

Перед повномасштабною війною російська армія мала близько 4780 артилерійських установок, 2060 танків та 7080 БМП. Водночас на озброєнні КНР є понад 3000 самохідних та 900 буксируваних гармат, 4700 бойових та 1250 легких танків, 1200 штурмових гармат, понад 8000 бойових машин піхоти і 3600 бронетранспортерів.

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Крім того, Сухопутні війська Народно-визвольної армії Китаю налічують близько 965 000 військовослужбовців, а російські - приблизно 550 000. Пекін власними силами випускає військові кораблі зі швидкістю, яка має занепокоїти весь світ. Символом технологічного розриву між Китаєм і Росією Еллісон називає новий винищувач J-20.

"Китай, ймовірно, ще не готовий до складного повітряно-морського вторгнення на Тайвань, маючи за спиною могутні США. Але він не матиме жодних реальних труднощів здійснити сухопутне вторгнення в Росію", - зазначає журналіст.

Владивосток, де знаходиться штаб-квартира Тихоокеанського флоту РФ, давно є предметом суперечок між країнами. Контроль над цим районом може зміцнити позиції КНР в Тихому океані та покращити доступ до судноплавних шляхів.

Еллісон нагадав нещодавню заяву Путіна про те, що "маленькі члени" його сім'ї вільно розмовляють китайською. На його думку, ці слова не є випадковими, оскільки кремлівський правитель рідко говорить про свою сім'ю.

"Можливо, Путін починає усвідомлювати, в який бік дме вітер у цих відносинах? Це тонкий, але промовистий показник мінливого ландшафту, де Росія, колись глобальна наддержава, все частіше грає роль молодшого партнера Китаю. Можливо, "маленькі путінці" просто адаптуються до нової реальності швидше за інших", - додав журналіст.

Вторгнення КНР в Росію

Нагадаємо, нещодавно президент Тайваню Лай Чін Те "запропонував" Китаю повернути собі землі, які входять до складу Російської Федерації.

За його словами, Росія зараз перебуває у своєму найслабшому стані, однак Пекін не висловлює бажання забрати собі ці території. Це свідчить про те, що вторгнення на Тайвань не матиме на меті відновлення територіальної цілісності, додав Чін Те.

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