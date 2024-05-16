Відносини між країнами складніші, ніж здається.

На Заході президент Росії Володимир Путін є ізгоєм і його розшукують за військові злочини. Однак у Китаї Путін є законним главою держави, партнером і особистим другом Сі Цзіньпіна. Як пише Newsweek, відносини між двома країнами, мабуть, найтепліші за всю історію.

Видання зазначає, що важко переоцінити ступінь залежності Путіна від Китаю. Російська економіка, яка впродовж століть залежала від західних ринків, перемістилася на схід, при цьому Китай розглядається як головне джерело російського експорту та імпорту. Так, минулого року Росія була найбільшим постачальником сирої нафти в Китай, обігнавши Саудівську Аравію. Також росіяни бачать у Китаї країну, готову експортувати деякі з товарів подвійного призначення, які життєво важливі для військових зусиль Росії в Україні.

Для Китаю глибокі відносини з Росією також чудово служать його інтересам. З економічної точки зору російська нафта дешевша, ніж інша нафта, доступна сьогодні на ринку. У геополітичному відношенні Китай також розглядає Росію як корисного партнера в досягненні спільної мети - підірвати міць США і ускладнити триваюче прагнення Вашингтона до глобальної першості.

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Однак, пише Newsweek, відносини Китаю і Росії не настільки теплі, як може здатися.

"Хоча Пекін і підтримав Росію економічно, дипломатично і в деяких відносинах у військовому відношенні Сі Цзіньпін не може дозволити собі бути настільки різким із Заходом, як Путін. Економіка Китаю, як і раніше, сильно прив'язана до експорту, і останнє, чого хочуть можновладці в Пекіні, - це поставити під загрозу ці потоки", - пише видання.

Хоча торгівля Китаю з Росією різко зросла з початку війни в Україні, це все ще менше половини обсягу торгівлі Пекіна зі США минулого року. Тим часом, обсяг торгівлі Китаю з ЄС у 2023 році склав майже 738 мільярдів доларів, що більш ніж утричі перевищує обсяг торгівлі Китаю з Росією. І це означає, що Сі навряд чи пожертвує економічними зв'язками із Заходом заради Путіна.

"Ось чому заяви Путіна і Сі про "безмежне" партнерство не відповідають дійсності. Ви могли б подумати, що Росія і Китай уклали формальний союз, в якому дві країни зобов'язуються захищати одна одну як у суді громадської думки, так і на полі бою, якщо це буде необхідно. Це не так. Відносини Росії та Китаю в кращому разі являють собою стратегічне партнерство, де спільні інтереси, схоже сприйняття загрози щодо Вашингтона і взаємна вигода пов'язують дві колишні антагоністичні держави разом", - пише видання.

Відносини Росії та Китаю - що відомо

Раніше FT повідомляв, що останнім часом військове співробітництво Росії та Китаю посилюється в ключовому для США регіоні - біля Тайваню.

Як зазначають експерти, хоча спільні навчання не відображають планів спільних бойових дій, проте російська підтримка може дати армії Китаю вирішальну перевагу в потенційному конфлікті зі США.

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