Там сподіваються, що це якимось чином допоможе убезпечити східних членів альянсу.

НАТО розширить свої можливості супутникового спостереження на більш масштабні ділянки землі. Це дасть змогу альянсу відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії.

Про це розповів командувач П'єр Вандьє виданню Bloomberg. За його словами, новий інструмент уперше дасть змогу НАТО спостерігати за "величезними територіями" і бачити маневри, переміщення військ і бойові операції.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні", - сказав Вандьє, підкресливши важливість захисту країн на східному фланзі альянсу.

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"Ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо", - додав він.

Видання уточнило, що НАТО обрало американського постачальника супутникових знімків Planet Labs для нової ініціативи під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Її мета - дуже часте сканування областей земної кулі цілий рік, водночас штучний інтелект допомагає відзначати будь-які зміни та видавати попередження.

Журналісти зазначили, що НАТО почало розробляти систему космічного спостереження тільки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. SINBAD стане пілотним проєктом.

"Космічне спостереження - одна з ключових галузей, у яких НАТО значною мірою покладається на можливості США. Інші члени альянсу намагаються збалансувати свою залежність від США після того, як президент Дональд Трамп відвернувся від Європи", - написало видання.

НАТО та війна в Україні

Нещодавно генерал НАТО відповів, чому війну в Україні важко зупинити. Брідлав зазначив, що Путін змушений продовжувати війну, оскільки відступ стане для нього внутрішньою проблемою.

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