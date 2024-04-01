Зазначається, що війна в Україні змінила ставлення до безпілотників на полі бою.

Перші годинт війни між США і Китаєм може виглядати як у фантастичному фільмі. Рій із тисячі безпілотників може бути розгорнутий над китайською територією для збору інформації для американської важкої зброї.

Видання Business Insider пише, що у Китаї, Ізраїлі та Європі військові експерти розробляють плани створення роїв безпілотників, які можуть змінити природу конфлікту. Зграї дронів використовують передову технологію, отриману під час вивчення пташиних зграй і риб'ячих косяків, для координації їхніх переміщень потенційно великою територією.

Вони можуть дозволити військовим не тільки вести спостереження за противником, а й використовувати їх як зброю для нанесення скоординованих бомбових ударів.

Відео дня

"Рої дронів стануть у пригоді для широкого спектра військових операцій - від пошуку і знищення підводних човнів до підриву танків і знищення ворожих ППО", - каже Зак Калленборн, аналітик, що спеціалізується на безпілотниках і зброї масового ураження. "Для якої саме місії найкраще підходять рої дронів, поки неясно, але їхній потенціал величезний. Складність полягає в тому, щоб відокремити ті місії, де рої дронів дійсно мають значення, від тих, де вони здебільшого є крутою фантастичною штукою".

Загроза, яку вони становлять для збройних сил, настільки велика, що військові експерти вже розробляють способи протидії їхнім можливостям.

Україна змусила переглянути роль дронів на війні

Вторгнення в Україну змінило способи використання дронів у війні. Під час конфлікту дешеві БПЛА були задіяні для виконання різних завдань - від спостереження до бомбардувань і навіть управління здачею в полон ворожих солдатів. Безпілотники також довели свою ефективність на морі та на суші.

Донедавна деякі військові експерти стверджували, що безпілотники надто легко збити, і їх, найімовірніше, використовуватимуть тільки у війнах між бідними країнами, які не мають ресурсів для боротьби з ними, але війна в Україні довела зворотне.

Замість того, щоб розгортати окремі безпілотники, кожен з яких управляється однією людиною-оператором, як в Україні, США могли б задіяти величезні рої безпілотників, що працюють автономно.

Китай прагне нейтралізувати військові плани США

Протягом багатьох років американських військових планувальників мучила одна проблема. Ще в 1990-х і на початку 2000-х років США розробили тактику швидкого знищення командних систем і ППО противника за допомогою комбінації супутникового спостереження і високоточних керованих ракет.

Ця тактика була з руйнівним ефектом застосована США проти Іраку в 1991 і 2003 роках. США знищили іракську ППО за лічені години, забезпечивши собі контроль над полем бою і повітряним простором.

Китай, який стрімко нарощує економічну і військову міць, спостерігав за тим, що відбувається, і терміново модернізував свої збройні сили і вдосконалив тактику.

Він знайшов способи переміщати або приховувати свої системи ППО та інші потенційні цілі, ускладнюючи їх виявлення і можливе знищення для США. Він також розробив технологію, що дає змогу приховувати місце розташування зброї та інших ключових об'єктів від супутників, "засліплюючи" їх, кажуть американські військові аналітики.

Саме тут на допомогу можуть прийти безпілотники. Рій дронів дає ключові переваги при ідентифікації цілей у ранні години конфлікту.

Вони можуть бути розгорнуті в такій величезній кількості, що подолають системи ППО. Потрапивши туди, вони можуть передавати дані в реальному часі операторам, які використовуватимуть їх для нанесення точних ракетних ударів.

Роботи-вбивці

Однак критики попереджають, що рої безпілотників можуть стати провісниками страшного майбутнього. Відповідно до планів військових експертів зі створення рою дронів, машини покладаються на людину як на особу, яка ухвалює рішення до того, як буде здійснена реальна атака. Безпілотники лише надають інформацію.

Не буде великим технологічним стрибком наділити безпілотники здатністю самостійно приймати рішення. Але перспектива перетину цієї моральної межі викликає тривогу.

Головна проблема полягає в тому, що технологія може припускатися помилок, а оскільки безпілотники спілкуються один з одним, одна помилка може швидко поширитися і розмножитися. У зв'язку з цим рішення про цілевказівку для роїв дронів все одно мають ухвалювати люди, а АІ має лише синтезувати дані.

Протидія роям

Поряд з розробкою планів з розгортання роїв безпілотників оборонні компанії працюють над програмою протидії їм. Ведуться дослідження, як знищити їх за допомогою лазерів або мікрохвиль, хоча обидва підходи мають свої недоліки.

Інша можливість полягає в тому, що рої дронів можуть бути запрограмовані на знищення інших таких роїв. Поки що не знайдено чарівної кулі для боротьби з дроновими роями. І попри побоювання з приводу їхньої автономності, вони, схоже, відіграватимуть центральну роль у війнах майбутнього.

Дрони з ШІ змінюють правила "гри" - останні новини

Росія докладає багато зусиль, щоб опинитися першою в цій гонці технологій. Україна також не пасе задніх - ЗСУ почали запускати по росіянах FPV-дрони з машинним зором.

Ще один напрямок подолання РЕБ - створення FPV-дронів на оптоволокні. Тут Україна також має свої розробки.

Своєю чергою Defense Express повідомило, що російські інженери розробили одноплатний комп'ютер розміром 40х40 мм для БПЛА з машинним зором.

Вас також можуть зацікавити новини: