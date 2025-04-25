Генсек НАТО заявив, що союзники єдині в прагненні до справедливого миру в Україні.

Формулювання про членство України в НАТО та про незворотність її шляху до Північноатлантичного Альянсу виключено з нового звіту генсека Марка Рютте за 2024 рік. Про це повідомляє Європейська правда.

За даними видання, новий документ помітно відрізняється від звіту за 2023 рік, у якому згадувався текст вільнюської декларації про те, що "майбутнє України - в НАТО, і Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства".

Журналісти звернули увагу на те, що в новому звіті Рютте такого формулювання немає. Також не згадується рішення саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні у 2024 році. У ньому йшлося про те, що союзники "підтримуватимуть Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".

Відео дня

У новому звіті Рютте йдеться про активну співпрацю НАТО з 16 країнами-партнерами на двосторонній основі:

"Серед цих партнерів НАТО створила спеціальні структури для відносин з Україною та Грузією".

Уточнюється, що в НАТО підтвердили свою політику "відкритих дверей" для європейських демократичних держав, здатних сприяти принципам Північноатлантичного договору.

Водночас у звіті перерахували пункти про підтримку України в оборонній війні проти РФ, а також наголошено на зміцненні представництва НАТО в країні для поглиблення політичного діалогу, підтримки реформ і надання практичної допомоги.

"Союзники НАТО єдині у своєму прагненні до справедливого і стійкого миру в Україні", - написав Марк Рютте в передмові.

Членство України в НАТО

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп після вступу на посаду оголосив, що Україні потрібно забути про НАТО. Він неодноразово заявляв, що саме через прагнення країни до вступу до лав альянсу почалася війна, яку розв'язала Росія.

Коментуючи слова Трампа, президент України Володимир Зеленський відповів, що позиція США щодо членства України в НАТО збігається з бажанням РФ.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте запевняв, що потенційний вступ України до НАТО не є частиною мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: