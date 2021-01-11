Вона допустила, що президент Трамп міг мати якесь зобов'язання перед росіянами.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що бездіяльність президента США Дональда Трампа щодо можливих атак російських хакерів на сайти американських держустанов можна пояснити тим, що він є "служницею Путіна".

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Про це Пелосі заявила в інтерв'ю каналу CBS. Вона допустила, що президент Трамп міг мати якесь зобов'язання перед росіянами, або він "тугий на вухо, чи то має плями на очах".

"Немає іншого пояснення, чому цей президент США такий - служниця Путіна", - заявила Пелосі.

"Я не знаю, що росіяни мають щодо президента Трампа, чи це особисте, чи політичне, чи фінансове. Я не знаю, що це", - сказала вона.

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Автор: Андрій Василюк