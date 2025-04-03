США, як і раніше, більше торгують із Росією, ніж із деякими країнами, які потрапили до митного списку.

Президент США Дональд Трамп ввів нові безпрецедентні мита для безлічі країн з мінімальною ставкою в 10%, зокрема і для України. При цьому в списку відсутні такі країни як Росія, КНДР і Білорусь.

У Білому домі вже дали роз'яснення такому виключенню. Як повідомила порталу Axios прес-секретар Керолайн Лівітт, Росія залишилася осторонь, тому що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".

Водночас, як зазначає видання, США, як і раніше, більше торгують із Росією, ніж із деякими країнами, які потрапили до списку мит Трампа, такими як Маврикій або Бруней.

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Зокрема, до списку занесли навіть віддалені й практично безлюдні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом - території Нової Зеландії та Норвегії відповідно.

Водночас до списку не увійшли, наприклад, Куба, Білорусь і Північна Корея.

Як зазначила Лівітт, причина в тому, що наявні мита і санкції щодо них і так "занадто високі".

При цьому, за її словами, Росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".

Ще дві великі економіки, виключені зі списку Трампа, - це Канада і Мексика. Лівітт підтвердила, що це сталося тому, що Трамп уже ввів 25%-ві мита на обидві країни.

Axios нагадує, що вартість торгівлі між США та Росією різко впала з приблизно 35 мільярдів доларів у 2021 році до 3,5 мільярдів доларів минулого року.

Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуть у Штати. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.

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