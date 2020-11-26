Під час невдалого держперевороту, що стався чотири роки тому, загинуло три сотні людей, травмовано - понад дві тисячі осіб.

У Туреччині до довічного ув'язнення засудили півтисячі осіб в справі про невдалий державний переворот чотири роки тому.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, засуджені – колишні пілоти з військової бази під Анкарою, які на одну ніч взяли в заручники своє командування. Заколотників затримали ще тоді, а весь цей час над ними тривав суд.

Вважається, що спробу державного перевороту здійснили військові, які повстали проти влади президента Реджепа Таїпа Ердогана. Безпосереднім організатором перевороту турецька влада вважає колишнього соратника Ердогана – ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Під час тих подій загинуло три сотні людей, травмовано - понад дві тисячі осіб.

Спроба державного перевороту в Туреччині: що було потім

Після невдалої спроби державного перевороту Туреччина оголосила надзвичайний стан.

Влада Туреччини анулювала паспорти майже 11 тисяч осіб, ще тисячі журналістів, викладачів і військових були арештовані або засуджені до тюремного ув’язнення нібито у зв’язку зі спробою державного перевороту в країні.

Влада Туреччини закрила кілька тисяч шкіл і благодійних організацій за підозрою в причетності до організаторів перевороту.

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Автор: УНІАН