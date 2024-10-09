Адміністрація США повірила розвідувальним даним, отриманим з Москви, про те, що Путін буцімто дуже серйозно розглядає можливість застосування ядерної зброї.

Восени 2022 року Кремлю таки вдалося дуже сильно налякати Білий Дім погрозами ядерної війни. Про це йдеться у документальній книзі "Війна" журналіста газети Washington Post Боба Вудворда.

Як пише APNews, після вересневого контрнаступу ЗСУ і перед загрозою оточення російських військ у Херсоні американська розвідка отримала розвідувальні дані про "дуже делікатні, достовірні розмови всередині Кремля", що президент Володимир Путін серйозно розглядає можливість використання ядерної зброї.

Як пише Вудворт у своїй книзі, розвідка США вказала на 50% ймовірність того, що Путін використає тактичну ядерну зброю, якщо українські сили оточать 30 000 російських військ у Херсоні. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван "з жахом" дивився на оцінку розвідки, яку описують як отриману з найкращих джерел і методів, наприкінці вересня 2022 року. Це викликало занепокоєння в адміністрації Байдена, адже оцінка ймовірності застосування Росією ядерної зброї виросла з 5-10% до 50%.

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За даними автора книги, тоді Байден наказав Саллівану вийти на контакт з росіянами і сказати їм, що саме США зроблять у відповідь на такі дії. Також журналіст розповідає, що у жовтні 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін провів напружену розмову з тодішнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Тоді Остін в обтічних формулювання попередив Росію, що застосування ядерної зброї просто так Москві не пробачать. Шойгу начебто сказав, що не сприймає мову погроз. На це Остін відповів ще загрозливіше:

Пане міністр. Я керую наймогутнішою армією в історії світу. Я не погрожую.

За словами чиновника, з яким на умовах анонімності спілкувався автор книги, розвідувальні дані тоді так налякали Вашингтон, що Білий дім наказав усім значним посадовцям американського уряду провести аналогічні телефонні розмови з їхніми російськими колегами, аби передати те саме повідомлення.

Сам Байден тоді озвучував публічні застереження щодо застосування ядерної зброї та телефонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну, який, як вважається, має найбільший вплив на Путіна, аби обговорити питання ядерного стримування. Згідно з книгою, Сі погодився попередити Путіна.

Ядерні погрози Москви

Як писав УНІАН, Росія систематично вдається до погроз ядерної зброєю, аби стримати Захід від активної підтримки України. Сам Путін ніколи прямо не каже, що вдарить ядерною зброєю, але робить обтічні публічні заяви, в яких підкреслює ядерну спроможність Москви. Нещодавно він навіть анонсував зміну ядерної доктрини РФ саме в той час, коли на Заході обговорюють можливість дозволити Україні завдавати ударів західними ракети вглиб Росії.

Кишенькові політики і пропагандисти Кремля підкріплюють ці туманні натяки більш конкретними погрозами, обіцяючи ядерні удари по містах країн НАТО.

Оскільки Путін часто вдається до інформаційних та дезінформаційних кампаній, проведенню яких він навчився в часи свої служби в КДБ, можна припустити, що Росія може свідомо "годувати" західні розвідки брехливими "інсайдами". Наприклад, про те, що Кремль буцімто серйозно розглядає можливість застосування ядерної зброї. Директор ЦРУ Білл Бернс зазначив, що Захід не повинен постійно боятися російських ядерних погроз, адже Путін свідомо використовує цей інструмент для залякування.

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