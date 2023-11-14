У РФ стверджують, що комплекс встановили задля "забезпечення високого рівня польотів".

У Москві в аеропорту "Шереметьєво" розмістили радіолокаційно-оптичний комплекс для виявлення та знешкодження безпілотників. Йдеться про систему "ЕНОТ-СД".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС". Зазначається, що комплекс встановили задля "забезпечення високого рівня польотів".

Комплекс "ЕНОТ-СД" призначений для автоматичного виявлення цілей, що низько летять, їхньої верифікації та протидії шляхом створення перешкод. Вони не впливають на роботу літаків та інше обладнання в аеропорту.

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Тим часом вранці 14 листопада під Москвою дрони атакували підприємство, де розробляють ракети. Вибухи пролунали в Коломні – очевидці також зняли відео прольоту дронів в районі цього населеного пункту. У пабліках писали, що дрони атакували конструкторське бюро "Машиностроєніє".

У Брянській області РФ безпілотник атакував хімічний завод. У росЗМІ писали, що дрон вдарив по цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СССР". Повідомлялося, що цех був пробитий у трьох місцях.

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