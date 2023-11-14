Очевидці зняли кілька відео, на яких видно рух безпілотників у напрямку міста Коломна.

В Коломні Московської області РФ вранці вівторка, 14 листопада, прогриміли вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

Як повідомляють російські пабліки, вибухи сталися у районі машинобудівного заводу, розташованого у Коломні.

Низка пабліків пише, що невідомі дрони атакували Конструкторське бюро "Машиностроєніє". Це підприємство займається, зокрема, розробками ракет. У мережі показали відео, як на Коломну летять два безпілотники.

Безпілотники атакують РФ

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада невідомий дрон атакував стратегічний важливий об'єкт Росії - хімічний завод в Брянській області.

За їхніми даними, БПЛА вдарив по цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СССР", який знаходиться в районі селища Сільце і тільки будується. Внаслідок удару дах цеху був пробитий у трьох місцях.

Перед цим, ввечері 12 жовтня у російському Брянську знову було неспокійно. У районі мʼясокомбінату на околиці міста спалахнула масштабна пожежа – перед цим місцеві чули "хлопки".

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