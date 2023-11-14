Об'єкт розташований в селищі Сільце.

У ніч на 14 листопада невідомий дрон атакував стратегічний важливий об'єкт Росії - хімічний завод в Брянській області.

Про це вранці заявили росЗМІ. За їхніми даними, БПЛА вдарив по цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СССР", який знаходиться в районі селища Сільце і тільки будується.

Внаслідок удару дах цеху був пробитий у трьох місцях.

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"Був виявлений нерозірваний безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною. При цьому, дах цеху був пробитий в трьох місцях. На місце були викликані співробітники спецслужб", - пише Baza.

Відзначається, що в результаті удару БПЛА люди не постраждали.

У ніч на 14 листопада по Україні вдарили дрони РФ

Сьогодні була важка ніч для українців: повітряна тривога у зв'язку з запуском дронів "Shahed" почалася ще з попереднього вечора, в районі 20:30. Росія запустила БПЛА з південного напрямку для Запорізької та Дніпропетровської областей. Відбій загрози оголосили лише до 4:00 ранку сьогоднішнього дня.

Вранці Повітряні Сили ЗС України уточнили, що вночі збили 7 дронів з 9.

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