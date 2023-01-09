У своїй промові перед дипломатами він говорив про руйнівні наслідки війни.

Папа Римський Франциск назвав війни, подібні до тієї, що відбувається в Україні, "злочином проти Бога і людства".

Франциск сказав про це в щорічній промові перед дипломатами, акредитованими при Ватикані, передає Reuters. У своєму виступі понтифік говорив про "війну в Україні з її наслідками смерті і руйнування, з її атаками на цивільну інфраструктуру, в результаті яких гинуть люди не тільки від перестрілок і актів насильства, але також через голод і мороз".

Також він процитував конституцію Ватикану, заявивши, що "кожен акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або великих територій з їх жителями, є злочином проти Бога і людства, яке заслуговує твердого і недвозначного засудження".

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"На жаль, і сьогодні виникає ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання", - заявив Франциск, закликавши до повної заборони ядерної зброї.

Він зазначив, що навіть володіння нею з метою стримування є "аморальним".

Папа Римський про війну в Україні

Раніше Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші запропонував пожертвувати на допомогу стражденному народу України.

Перед цим він заплакав під час традиційної молитви в Римі, коли згадав про страждання українців.

Крім того, Франциск пропонував стати посередником у переговорах України і Росії, але в Кремлі цю пропозицію відкинули.

Раніше у Папи Римського була інша риторика. Так, на початку листопада він заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива російському народу. Він говорив, що має велику повагу до російського народу і його гуманізму.

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