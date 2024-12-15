Село покинуте вже півстоліття, але йому ще можна знайти застосування.

Доки Ірландія пропонує гроші тому, хто поселиться в старому будинку на віддаленому острові, подружжя з Нідерландів придбало в Іспанії покинуте село за ціною одного будинку. Вони хочуть відновити занедбані будинки, аби перетворити це місце на зручний житловий простір, пише The Mirror.

Майке Гертс і Тібор Штраус витратили 350 000 євро на купівлю села-привида, яке налічує 62 будинки. Тепер вони проводять чисало часу за тим, аби відновити ці будівлі. Село Bárcena de Bureba було покинуте ще у 1970-х роках, і тепер тут залишилися лише кам’яні коробки замість будинків.

Нідерландське подружжя не тільки вілновлює самі будинки, але й створює тут необхідну інфраструктуру – встановлює сонячні батареї, оскільки в селі немає електрики та води. Однією з найбільш привабливих пам’яток села є романська церква, яка, хоч і знаходиться в занедбаному стані, є перспективною для реставрації.

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Зусилля подружжя вже мають свій результат. Перші чотири сім’ї з Нідерландів зголосилися переїхати в Bárcena de Bureba.

"Нещодавно ми зустрілися в Амстердамі з чотирма сім’ями, які хотіли приїхати, і дві сказали нам, що вони обов’язково приїдуть у 2025 році. Багато людей у ​​Голландії зацікавлені у його відновленні, але я не знаю, чи це буде можливо; можливо, це стане центром для молоді, для людей похилого віку", – каже Майке Гертс.

Варто зауважити, що зараз в Іспанії продається ще приблизно 40 інших сіл і хуторів по всій країні.

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