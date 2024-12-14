Чоловік двічі доставляв піцу злочинцю.

У Луїзіані водія доставки Domino's Pizza двічі пограбували, коли він привозив замовлення на вулицю Вільямсбург Драйв.

На Facebook-сторінці Управління шерифа повідомляється, що наприкінці листопада чоловік привіз піццу в один з будинків, однак біля автівки невідомий забрав у нього їжу та 20 доларів. Вже 7 грудня ситуація повторилася, але цього разу нападник направив на нього пістолет.

Слідчі підозрюють у крадіжці та збройному пограбуванні 18-річного Монтрелла Ісома. З'ясувалося, що він зробив обидва замовлення з одного і того ж номера телефону, а під час обшуку в його сміттєвому баку знайшли коробку з-під піци.

Відео дня

Інші незвичайні пограбування

Раніше повідомлялося, що в Одесі хлопець пограбував жінку, щоб не підпадати під мобілізацію через судимість. Вкрадені гаманець, документи, навушники та телефон він просто викинув.

А у Києві працівник банку кинув до рюкзака чотири пакунки грошей та пішов з ними на обід. Більше він в банк не повернувся.

Вас також можуть зацікавити новини: