На борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.

Під час польоту літака авіакомпанії "Сінгапурські авіалінії" з Лондона до Бангкока одна людина загинула і ще кілька отримали поранення в результаті сильної турбулентності, пише BBC News.

Зазначається, що Boeing 777-300ER, що прямував до Сінгапуру, був перенаправлений до Бангкоку. Дані відстеження польоту свідчать про те, що авіалайнер знизився на висоті 6000 футів (2000 м) за лічені хвилини після перетину Бенгальської затоки.

На борту рейсу SQ 321 перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу, йдеться в заяві авіакомпанії. Авіакомпанія додала, що співпрацює з владою Таїланду для надання медичної допомоги пасажирам, а також направляє команду до Бангкоку для надання будь-якої додаткової допомоги, яка може знадобитися.

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Один з пасажирів розповів інформаційному агентству Reuters, що літак раптово почав "нахилятися вгору, і його почало трясти".

"Я почав готуватися до того, що відбувається, і раптом сталося дуже різке падіння, так що всіх, хто сидів і не був пристебнутий ременем безпеки, миттєво підкинуло в стелю. Деякі люди вдарилися головами об багажні відсіки над головою і зробили на них вм'ятини, вони вдарилися об місця, де були ліхтарі і маски, і пробили їх наскрізь", – розповів 28-річний студент Дзафран Азмір.

Наразі незрозуміло, що сталося на борту літака. Як розповів ВВС авіаційний експерт Джон Стрікленд, турбулентність найчастіше виникає, коли літаки пролітають крізь хмари, але буває також турбулентність "чистого повітря", яку не видно на метеорологічному радарі літака і неможливо передбачити.

За його словами,травми внаслідок турбулентності є відносно рідкісним явищем. Однак сильна турбулентність може призвести до серйозних травм. Водночас екіпажі літаків також навчаються тому, як реагувати на турбулентність.

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