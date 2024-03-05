Один із літаків прямував із пасажирами на курорт, інший – здійснював тренувальний політ.

У столиці Кенії над Національним парком Найробі зіткнулися два літаки. Внаслідок інциденту один з них упав на землю.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на місцеву поліцію. Зазначається, що зіткнулися навчальний та пасажирський літак. Загинуло двоє людей.

"На борту більшого літака Dash 8, який експлуатує Safarilink Aviation, знаходилося 44 людини, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Він прямував до прибережного туристичного курортного міста Діані, коли невдовзі після зльоту з аеропорту Вілсон екіпаж повідомив про гучний звук від удару і вирішив повернути назад", – повідомила авіакомпанія.

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Начальник поліції округу Найробі Адамсон Бунгей підтвердив Reuters, що студент та інструктор, які були у навчальному літаку, загинули.

Управління цивільної авіації Кенії уточнило, що літак, що належить льотній школі, та пасажирський борт Safarilink зіткнулися о 10:05 ранку (7:05 ранку за Гринвічем). За фактом інциденту розпочато розслідування.

Авіакатастрофи у світі: інші новини

У лютому 2024 року у Сполучених Штатах Америки розбився гелікоптер. Авіакатастрофа сталася поблизу міста Бейкер в окрузі Сан-Бернардіно у Каліфорнії. На борту перебували шестеро людей, ніхто не вижив.

У вересні 2023 року під Турином в Італії розбився реактивний літак групи вищого пілотажу Frecce Tricolori. Інцидент стався під час виконання тренувального польоту перед авіашоу – борт втратив висоту, впав на злітно-посадкову смугу та загорівся. Під час падіння літак зачепив машину з дітьми – 5-річна дівчинка загинула.

У 2021 році а півночі Швейцарії невеликий літак упав у Боденське озеро під час заходу на посадку до місцевого аеродрому. Борт прямував до аеродрому Альтенрайн на березі озера, проте зник з радарів.

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