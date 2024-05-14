ЗМІ з'ясували, що горе-контрабандистом був науковець, який вивчає цих створінь.

Турецька поліція заарештувала чоловіка при спробі сісти на літак із валізою, повною отруйних павуків і скорпіонів. Як повідомляє Independent, подія сталася в аеропорту Стамбула.

В багажу чоловік мав десятки мішків, які містили близько 1500 цінних скорпіонів і павуків, у тому числі тарантулів, а також десятки пластикових пляшок з невизначеною рідиною. За даними турецьких ЗМІ, порушником виявився куратор історичного музею США Лоренцо Прендіні.

На веб-сайті музею Прендіні зазначено як куратора колекцій павуків, скорпіонів і багатоніжок. У ньому сказано, що його дослідження павуків і скорпіонів привели його в понад 30 країн.

Відео дня

Поліція заявила, що вилучені екземпляри були ендемічними для Туреччини, їх ДНК можна було скопіювати, а їхні отрути видоїти для використання у виготовленні ліків. Підозрюваному загрожує звинувачення відповідно до закону про боротьбу з контрабандою.

"Зрозуміло, що ці ліки мають дуже високу фінансову цінність, і тому вивезення цих видів тварин за кордон суворо заборонено", — йдеться в повідомленні поліції.

Інші незвичайні новини з усього світу

Як писав УНІАН, у Китаї місцевий зоопарк зазнав шаленої критики після того, як посадив у вольєр пофарбованих собак. Після фарбування собаки зовні нагадували ведмедів виду панда, але підробка була легко помітною.

Також ми розповідали, що на Філіппінах посуха оголила затоплене місто – тепер туди ринули туристи. Старе місто Пантабанган було перенесено на нове місце в 1970-х роках під час будівництва греблі.

Вас також можуть зацікавити новини: