Путін заявив, що готовий до переговорів з Трампом за умови капітуляції України, - ISW

Диктатор наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що включає виконання жорстких вимог Росії.

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до переговорів зі США щодо війни, але за умови капітуляції України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

20 січня російський правитель скликав засідання Ради безпеки, на якому разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим підтвердив готовність Росії до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Під час засідання диктатор наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог Росії.

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"Високопосадовці Кремля, зокрема Путін і Лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна, висунутих наприкінці 2021 року – на початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, її невступ до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади", - зазначили в ISW.

Крім того, Путін заявив, що у 2021 році тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років, але це не запобігло російському вторгненню, яке диктатор назвав "неминучим через дії НАТО".

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року, щоб потім спокійно взятися за розчленування Європи. В Німеччині відверто занепокоєні, що Росія нарощує свій військовий потенціал явно за межі своїх потреб в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважує, що насправді проблеми з мобілізацією має не лише Україна, але також і Росія. Однак Кремлю вдається нівелювати проблему, заливаючи добровольців грошима. Якщо гроші скінчаться, у Росії одразу виникнуть проблеми на фронті.

Напередодні інавгурації президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.

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