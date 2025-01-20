Обраний президент США обіцяв, що зробить це ще до вступу на посаду, а тепер його табір каже, що сподівається на угоду за 100 днів.

Після перемоги на виборах і переїзду в Білий дім багато президентів у певний момент порушують свої передвиборчі обіцянки. Дональд Трамп навіть не чекатиме так довго — він порушить важливу обіцянку щодо завершення війни в Україні за 24 години вже в момент, коли складе присягу, пише The New York Times..

У процесі повернення до влади восени Трамп неодноразово робив сенсаційну, хоча й малоймовірну, обіцянку, яка матиме серйозні геополітичні наслідки: він переконував, що припинить війну в Україні за добу на посаді. Більше того, потім він заявив, що зробить це ще до інавгурації.

"Ще до того, як я навіть прибуду в Овальний кабінет, невдовзі після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною", - сказав Трамп на мітингу в червні.

"Я вирішу це ще до того, як стану президентом", - зазначив він під час теледебатів із віце-президентом Камалою Гарріс у вересні.

"Я врегулюю війну між Росією та Україною, поки буду обраним президентом (тобто, до інавгурації, що відбудеться сьогодні - УНІАН)", — додав він під час подкасту в жовтні.

Видання пише, що ці заяви не були разовими чи випадковими — вони стали центральною частиною його риторики щодо найбільшої сухопутної війни в Європі після падіння нацистської Німеччини. Проте Трамп не лише не виконав своєї обіцянки, але й не докладав серйозних зусиль для врегулювання війни після свого обрання в листопаді. Бої продовжуватимуться навіть після його інавгурації.

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"Війни не можна залагодити нахабством", - прокоментував сенатор Річард Блюменталь, демократ із Коннектикуту. "І відсутня ланка в його думках - це нерозуміння того, що українці досягнуть врегулювання, лише якщо сядуть за стіл переговорів з позиції сили. Фактично він підірвав їхню позицію, і це одна з причин, чому він не досяг рішення до своєї інавгурації".

Трамп добре знайомий із гіперболою. Його впевненість у тому, що він може легко та швидко припинити війну, відповідає його образу лідера, який самостійно вирішує будь-які проблеми. Однак на практиці його грандіозні обіцянки часто не виконуються.

Україна, однак, є значно складнішим викликом. На відміну від ситуації в Газі, тут немає готового мирного плану, створеного попередником, який Трамп міг би використати.

Цього місяця Кіт Келлог, призначений спеціальним представником президента з питань війни в Україні, відклав свої плани візиту до Києва та інших європейських столиць. Він заявив Fox News, що сподівається вирішити це питання протягом 100 днів, хоча це значно більше, ніж обіцянка Трампа.

"Це була абсурдна обіцянка", - зазначила Кетрін Стоунер, старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімена Споглі Стенфордського університету. "Єдина людина, яка насправді може закінчити війну за 24 години, - це Володимир Путін, але він міг зробити це багато років тому. Будь-які переговори триватимуть більше 24 годин незалежно від того, коли Трамп заведе годинник".

Майкл Кіммадж, автор книги "Зіткнення" про російсько-українську війну і новопризначений директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, сказав, що передвиборчі заяви Трампа завжди мали "дуже вільне" тлумачення. "Його цілі за допомогою цієї риторики можуть бути такими: довести до відома уряду, що його підхід до Росії та війни буде відрізнятися від підходу Байдена, що його головна мета - принення війни, а не перемога України".

Трамп не розкривав конкретних деталей своїх планів, залишаючи багато питань відкритими. Водночас він висловив занепокоєння через тривалі жертви в Україні та пошук швидких рішень.

"Частиною суті - і це може пролити трохи світла на подальші дії його адміністрації - може бути відсутність сценарію, і тому говорити таким чином, що приховує, а не розкриває фактичний сценарій", - сказав Кіммадж. "Чим менше ми знаємо, що він задумав, тим більше він може імпровізувати".

Обіцянки Трампа щодо України

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.

Крім того, як додали джерела видання, "Трамп доручив своїм помічникам подзвонити Путіну відразу після інавгурації, щоб обговорити їхню зустріч у найближчі місяці для припинення війни в Україні".

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