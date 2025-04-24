Зеленський є для нього каменем спотикання на шляху до мети.

Жахлива переговорна тактика президента Дональда Трампа серйозно послабила глобальну позицію Сполучених Штатів Америки. Тим часом Китай лише радіє його капітуляції в питанні завершення війни в Україні.

Про це в колонці для The Telegraph пише британська журналістка ​Ліза Гаселдайн. За її словами, американський політик завжди пишався своїм "мистецтвом домовлятися", однак на практиці всі побачили, що переговори він веде жахливо:

"З яких це пір ставити на коліна сторону, що програла конфлікт, якою Трамп, очевидно, бачить Зеленського, - це спосіб для нібито нейтрального посередника досягти справедливого завершення переговорів? Реальність така, що Трамп втратив усі шанси на досягнення справедливої, довготривалої мирної угоди для України - якщо, звісно, він коли-небудь справді дбав про її досягнення в першу чергу".

Авторка зазначає, що Трамп має багато важелів впливу на Росію. Про один з них - "атаку" по російському тіньовому флоту - ходило багато розмов, однак далі це не пішло. Натомість оприлюднені ЗМІ деталі угоди свідчать про те, що він пропонує визнати Крім російським, віддати Москві контроль над окупованими територіями України та зняти з неї санкції.

Відео дня

Ці умови майже дослівно повторюють максималістські вимоги кремлівського правителя. Крім того, команда президента Трампа ще до початку переговорів публічно озвучила, на які поступки Росії готові піти Штати.

"Подавши Путіну руку ще до того, як запросив його за стіл переговорів, Трамп залишив собі єдиний шлях до досягнення цієї угоди - примусити Україну прийняти її силою. Тож чи варто дивуватися, що Зеленський відмовляється прогнутися і прийняти запропоновану Трампом угоду для своєї країни? Зрештою, поки Путіну підносять усі його вимоги на блюдечку з блакитною облямівкою, саме Україна програє", - йдеться у статті.

Гаселдайн вважає, що Трамп налаштував себе на поразку в переговорах ще до перемоги на виборах, коли обіцяв припинити війну за добу. Тепер, коли він не може це зробити і його самолюбство страждає, він вдався до вмовлянь, залякувань та емоційного шантажу, щоб змусити Україну піти на зручну для нього та Москви угоду:

"Трамп міг зазнати невдачі, але важливо чітко усвідомлювати, що рішення дати Росії всі пряники, а Україні весь батіг - це його вибір".

У статті зазначається, що програш Трампа є поганим знаком для його переговорів щодо іранської ядерної програми та торговельних відносин із Китаєм.

"Якщо з Путіним Трамп принаймні стверджує, що користується взаємною повагою, то цього не можна сказати про його відносини з Алі Хаменеї або Сі Цзіньпіном. Якщо Трамп не може успішно укласти справедливу угоду між Росією та Україною, як можна очікувати, що він зробить те ж саме там, де американські інтереси стоять на кону?" - пише авторка.

Трамп звинувачує Зеленського

Нагадаємо, американський президент не раз виступав із критикою в бік Володимира Зеленського. Він називав його диктатором, відмовляючись казати так про Путіна, а також казав, що Київ "втягнув США у війну, яку не можна виграти".

Вчора він знову розкритикував президента України, звинувативши його в перешкоджанні мирним переговорам з Росією. За словами Трампа, йому простіше вести переговори з Москвою.

Варто зазначити, що Україна відповіла на заклик Вашингтона піти на негайне припинення вогню на фронті, тоді як Москва фактично відмовилася це робити.

Вас також можуть зацікавити новини: