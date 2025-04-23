Видання розкрило головні пункти плану Трампа щодо припинення війни, який американські дипломати привезуть в Лондон для ознайомлення.

Президент США Дональд Трамп запропонував мирну угоду, яка дозволяє Росії зберегти за собою майже всі захоплені в України території. Угода є частиною семипунктового плану припинення війни, який не містить чітких гарантій безпеки для України з боку США, пише The Telegraph.

У середу в Лондоні американська делегація обговорить план із представниками України, аби отримати їхню реакцію. Ключовий пункт пропозиції — офіційне визнання Криму частиною Росії, а також фактичне визнання окупації інших територій.

Це означатиме "заморожування" нинішньої лінії фронту, залишаючи Путіну контроль над більшістю окупованих земель. Частковим поступом Україні стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини.

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Спецпредставник Трампа щодо України, генерал Кіт Келлог очікує згоди України на план уже в середу, після чого його колега Стів Віткофф представить документи диктатору Володимиру Путіну. Однак українські чиновники вважають запропоновану угоду "гіркою пілюлею", оскільки вона не гарантує безпеку та закріплює територіальні втрати.

Позиція Москви також неоднозначна — Путін навряд чи захоче поступитися навіть невеликими територіями. У вівторок ввечері стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, який мав брати участь у переговорах, вирішив не приєднуватися.

План Трампа - що пропонує американський лідер

Одне із джерел повідомило, що перші два пункти плану передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Києвом і Москвою. За третім пунктом, Україна повинна відмовитись від вступу до НАТО, зберігаючи можливість приєднатися до ЄС.

Європейські сили можуть забезпечити стабільність, однак, як зазначає The Telegraph, США не гарантують їхню підтримку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше заявив: "Жодні європейські сили не можуть бути направлені в Україну без американської підтримки".

Четвертий пункт плану — офіційне визнання Криму російським. Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким "жодна країна не може анексувати територію іншої держави".

Окрім Криму, Росія утримує частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Пропозиція фактично дозволяє зберегти контроль над цими регіонами, хоча й без формального визнання.

Запорізьку АЕС, яка нині під контролем РФ, планують передати США. Шостий пункт передбачає угоду про видобуток корисних копалин, що відкриває доступ американським компаніям до українських ресурсів.

Сьомий пункт — зняття всіх американських санкцій проти Росії й новий етап співпраці у сфері енергетики.

Як реагують сторони

План не узгоджується з зовнішньополітичною лінією Великої Британії, яка підтримує вступ України до НАТО. 14 лютого прем’єр особисто підтвердив цю позицію Зеленському.

Попри згоду Путіна "заморозити" лінію фронту, Кремль заявив, що "не варто встановлювати жорсткі часові рамки". Українська Конституція не дозволяє відмову від територій без референдуму, який наразі неможливо провести через воєнний стан.

Очікується, що зустріч у Лондоні не завершиться остаточною домовленістю. Представники МЗС України розглядають її як можливість висловити власне бачення миру.

Мирний план Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія можуть укласти "угоду" вже цього тижня.

Видання Bloomberg днями повідомило, що США готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. На офіційному рівні у Вашингтоні цю інформацію не підтвердили.

Водночас The Washington Post повідомляє, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити лінію фронту.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на це повідомлення, розповівши, чи допускає Україна можливість визнання Криму російським. Він укотре нагадав світовій спільноті, що Крим є українською суверенною територією, а Росія прагне затягнути війну, оскільки швидко домовитися про все не вийде.

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