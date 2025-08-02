Він також підкреслив, що "США повністю готові до ядерної війни з Росією".

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливості перемовин із російським правителем Володимиром Путіним до спливу терміну встановленого "дедлайну" щодо врегулювання війни в Україні. Про це він заявив під час інтерв'ю з журналістами.

Один із журналістів запитав, чи планує президент США провести переговори з Путіним до завершення встановленого терміну ультиматуму, і Трамп не виключив такої можливості.

"Подивимося, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей і подивимося, що станеться", - сказав він.

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Інші заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що протягом липня Росія втратила близько 20 тисяч солдатів у "безглуздій війні з Україною". Також він заявив, що окупанти з січня 2025 року втратили 112 500 солдатів, тоді як "сильно постраждала" Україна - 8000.

Крім того, Трамп відреагував на ядерні погрози колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Він заявив про власне розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах" на випадок, якщо "дурні" і провокаційні заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва "виявляться чимось більшим".

Він також підкреслив, що "США повністю готові до ядерної війни з Росією".

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