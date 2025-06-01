У США очікують, що переговори не затягнуться на "місяці або роки", і результат стане відомий у заявлений раніше Трампом термін.

США серйозно ставляться до прогресу в переговорах між Україною і Росією, і очікують, що цей процес не затягнеться на "місяці або роки", і результат стане відомим у заявлений раніше президентом Дональдом Трампом двотижневий термін. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News, зазначивши, що Трамп і державний секретар Марко Рубіо ставляться серйозно до перебігу перемовин і ухвалять відповідні рішення.

Зокрема, ведучий запитав у Брюс, коли настане термін у два тижні, який "постійно зсувається", на що вона заперечила, що "він не рухається", наголосивши, що і Трамп, і Рубіо заявляли, що ці переговори не є "довгостроковою справою".

"Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями або роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що має відбуватися", - сказала Брюс.

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При цьому вона наголосила, що Трамп оптимістичний щодо прогресу в переговорах, але "налаштований рішуче", про що свідчать "його нещодавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові тимчасові рамки, коли ми дізнаємося, чи серйозні вони (Україна і Росія), і вони (Трамп і Рубіо) ухвалюватимуть рішення відповідно до цього", - заявила Брюс.

При цьому вона підкреслила, що вимоги США обом сторонам відомі.

Переговори України та Росії

Раніше РФ запропонувала провести новий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі.

Згодом стало відомо, що на переговорах у Стамбулі, окрім української та російської делегацій, також будуть радники з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Саме ці країни брали участь у формуванні українського варіанта "меморандуму" з 22 пунктів.

У США вважають, що перешкодою для переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму".

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