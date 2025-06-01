У США можуть винести багато важливих уроків із війни в Україні.

Сполучені Штати Америки не можуть дозволити собі покинути Україну у війні, яку веде проти української держави Росія. Таку думку висловив колишній державний секретар США Майк Помпео, який працював на цій посаді з 2018 по 2021 роки.

"США не можуть вийти, розвернутися і піти, вирішуйте тут все самостійно. Це буде переслідувати нас всю подальшу історію. І якщо проводити паралель із шаховою грою, то ми точно не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати. Так не буде", – заявив американський політик під час виступу на Black Sea Security Forum в Одесі.

Він додав, що у США для багатьох стало очевидним, що Штати мають вивчити багато речей щодо війни – зокрема, про застосування дронів. І американські військові можуть готуватися до того, щоб запозичити дещо з цих уроків. За словами Помпео, Україна протистоїть великій силі, і це відрізняється від війн, які вели США.

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Республіканець визнав, що багато його однопартійців розчарували своєю позицією щодо України.

Він також поділився думками про переговори, згадавши досвід Мінська. Тоді війна відрізнялася від подій сьогодення, але те, що сталося, має нагадувати світові про кілька речей:

"Коли Володимир Путін складе зброю, не можна повертатися до російського газу. Коли Путін складає зброю, це не може бути те життя, яким воно було колись. Має бути усвідомлення, що це може статися знову – може не в Україні, а на північному фланзі [НАТО]".

За словами Помпео, тільки демонстрація сили може зупинити агресію Росії, й саме ця логіка має бути покладена в основу підтримки України з боку союзників.

Він розповів, що під час першого президентського терміну Дональда Трампа Сполучені Штати Америки вперше завдали рішучого удару по російських найманцях у Сирії. Як уточнив Помпео, тоді було знищено близько 300 бойовиків, які намагалися вночі перетнути стратегічну річку.

"Перших 300 росіян було вбито в Сирії під час спроби нічного перетину важливої річки. Це було дуже ризиковано. І це сталося за першої адміністрації Трампа. Я не знаю, чи зміг би будь-який інший президент зробити те саме", — підкреслив колишній Держсекретар.

Ця операція, за його словами, чітко показала: США готові діяти жорстко, коли їхнім інтересам кидають виклик.

Війна в Україні і США

Президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години. Потім цей термін переріс у 100 днів. Тепер же він відверто говорить, що є можливість виходу США з переговорного процесу.

Попри переговори, Росія продовжує масовано атакувати мирні українські міста. На тлі очевидного небажання Путіна завершувати війну американські законодавці підготували двопартійний законопроєкт про нові санкції проти РФ – він передбачає 500% мита на товари з країн, які купують російські енергоносії.

Та документ ще не пройшов голосування у Сенаті, Палаті представників тощо. Сам Трамп каже, що "не знає", чи підтримає посилення санкцій проти РФ. За його словами, спочатку він має побачити вищезгаданий законопроєкт.

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