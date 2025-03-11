У Центрі протидії інформації заявляють, що це повідомлення не відповідає дійсності.

Команда Дональда Трампа категорично виключає можливість повернення України до кордонів не тільки 2014, а й навіть 2022 року. Про це пише Sky News з посиланням на анонімні висловлювання американської делегації в Джидді.

Як зазначає кореспондент видання в Джидді, США сьогодні на переговорах хочуть побачити, на які поступки піде Київ.

"Схоже, що українцям доведеться піти на доволі болючі поступки, але ми сподіваємося, що коли ці перемовини закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, якою є форма припинення вогню", - каже він.

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При цьому, за його словами, у приватному порядку американські чиновники заявили, що "не хочуть чути" про будь-які прохання України повернути кордони країни на позиції 2014 року (до анексії Криму Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення).

Оновлено 13.40. Водночас у Центрі протидії інформації заявляють, що інформація про те, що США виключили з переговорів із Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", - йдеться у повідомленні.

Переговори України та США

Сьогодні в Джидді (Саудівська Аравія) в готелі Ritz-Carlton розпочалася зустріч української та американської делегацій. Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру і двосторонні відносини України та США.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Він також повідомив, що США можуть зняти заборону на постачання зброї та розвідувальних даних Україні, якщо переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії пройдуть успішно.

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