У МЗС кажуть, що нова адміністрація Трампа офіційно не пропонувала цього.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на заяву радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца про те, що Україна має поступитися Росії територіями.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий сказав, що українська сторона розглядає такі слова як "загальні формулювання", оскільки Київ не отримував від Вашингтона та інших партнерів офіційних пропозицій щодо територіальних поступок.

За словами речника, українська сторона спокійно ставиться до словесних формулювань, що лунають у медіа, особливо, коли це відповіді на запитання журналістів. Він вважає, що не варто заглиблюватися в аналіз деталей, які стосуються "захоплення нових/старих територій":

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"Ми зараз не сфокусовані ані на емоціях, ані на якихось словесних перепалках. Дипломатія робить свою роботу, здебільшого тихо, поза межами уваги камер".

Як підкреслив Тихий, Росія незаконно перебуває на українській землі, а міжнародно визнані кордони України підтримуються абсолютною більшістю держав-членів ООН.

"Ніяких сумнівів не може бути у тому, що Україна залишається цілісною в її міжнародно визнаних кордонах. Жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними. Вони є нікчемними. Незважаючи на те, у які конституції росіяни вносили свої забаганки, побажання, територіальні претензії - все це не має жодної юридичної сили. Все це нікчемне", - наголосив Тихий.

Переговори з США

Як відомо, наступного тижня у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, заплановані переговори між представниками України та США, спрямовані на досягнення миру та припинення війни.

У президента Джо Байдена заявляли, що не готові надати Україні гарантії безпеки, які захистять її від повторного російського нападу.

Радник американського президента з питань нацбезпеки Майк Волц сказав, що мирна угода може передбачати територіальні поступки з боку України. Натомість українці отримають гарантії безпеки.

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