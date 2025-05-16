На думку журналістів, результат зустрічі розглядатимуть як невдачу для Зеленського.

Хоча сьогоднішня зустріч у Стамбулі не досягла великих успіхів у припиненні війни в Україні, вона являє собою символічну перемогу для президента РФ Володимира Путіна. Про це пише газета The Guardian.

Акцентується, що РФ відмовилася прийняти 30-денне припинення вогню, яке Україна та її європейські союзники вимагали як попередню умову для переговорів.

"Російський лідер був зайнятий делікатним балансуванням із президентом США, мабуть, підтримуючи мирні переговори, щоб залишитися в ласці Трампа, водночас наполягаючи на умовах, які, по суті, рівносильні капітуляції України", - ідеться в статті.

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На думку журналістів, результат, імовірно, розглядатимуть як невдачу для українського лідера Володимира Зеленського, після його сміливої авантюри з викликом Путіну на пряму зустріч, сподіваючись завоювати прихильність Вашингтона і викрити те, що Україна називає порожніми обіцянками російського лідера покласти край війні. Вони пишуть:

"Глухий кут, схоже, прокладає шлях до саміту США і Росії після того, як Трамп у четвер підірвав переговори, заявивши, що "нічого не станеться", поки він особисто не зустрінеться з Путіним. У п'ятницю президент США, який ставав дедалі нетерплячішим через повільний темп переговорів, заявив, що зустрінеться зі своїм російським колегою "щойно ми зможемо це організувати", що викликало побоювання в Києві, що вони можуть опинитися осторонь, доки інші вирішують їхню долю".

Зазначається, що Зеленський провів останні кілька тижнів, задовольняючи різні вимоги США, щоб продемонструвати свою готовність до миру. Але останні зауваження Трампа - про те, що саміт США та Росії є єдиним шляхом до вирішення конфлікту - підкреслили його нездатність вплинути на мислення президента США. Надії в Києві та серед його європейських союзників на те, що Трамп запровадить жорсткі санкції після провалених переговорів, були підірвані заявою президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, - що залишило Москву без особливих стимулів до компромісу в Туреччині.

Переговори в Стамбулі - деталі

Володимир Мединський, ультраконсервативний глава російської делегації, заявив, що Москва задоволена результатами і готова продовжувати переговори з Києвом. Обидві сторони заявили, що обговорювали організацію зустрічі Зеленського і Путіна, які зустрічалися тільки один раз у 2019 році.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі підтримали позицію президента України Володимира Зеленського, який назвав "неприйнятними" вимоги Москви на переговорах у Стамбулі. Таку заяву в п'ятницю під час саміту Європейської політичної спільноти в Албанії зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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