Там, зокрема, сказано, що Україна не зобов'язана бути нейтральною і зможе бути частиною НАТО.

Українська делегація на переговорах, запланованих на понеділок, 2 червня у Стамбулі, представить російській стороні запропоновану "дорожню карту" досягнення сталого мирного врегулювання, згідно з копією документа, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Запропонована дорожня карта починається з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, за яким послідує обмін усіма полоненими з обох сторін, а також повернення українських дітей, вивезених на територію РФ.

Після цього передбачена зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Відео дня

Повідомляється, що згідно з цим планом, Москва і Київ - за участю США і Європи - працюватимуть над узгодженням умов повного припинення війни. Українські офіційні особи відправили проєкт документа російській стороні заздалегідь. Як зазначає ЗМІ, основні положення українських умов мирної угоди, викладені в документі, загалом збігаються з раніше озвученими вимогами Києва.

Серед них: відсутність міжнародного визнання суверенітету Росії над частинами України, захопленими військами Москви, репарації для України і, що найголовніше, Україна не змушена бути нейтральною і може бути частиною НАТО, паралельно рухаючись до членства в ЄС.

"Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності, розгортання або інших параметрів Збройних Сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України", - йдеться в матеріалі.

Також у документі зазначено, що поточна лінія фронту буде відправною точкою для переговорів про територіальні питання. Усі ці положення "суттєво розходяться" з вимогами Росії.

Інші новини про переговори між Україною та Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що українську делегацію в Стамбулі очолить міністр оборони Рустем Умеров. "Наша оборона, наші активні дії і наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу і наших людей", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, ми також писали, що російська делегація вирушила до Стамбула на переговори. Вони заявили, що склад делегації перемовників буде таким самим, як і на попередній зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: