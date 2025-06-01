Росія збереже колишній склад делегації для переговорів з Україною.

Російська делегація вилетіла до Стамбула для участі в наступному раунді переговорів з Україною. Про це повідомляє російське агентство Russia Today.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація також буде присутня на переговорах у Стамбулі, її очолить міністр оборони Рустем Умеров.

За словами глави держави, він визначив завдання на найближчий час, а також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

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"Перше - повне і безумовне припинення вогню. Друге - звільнення полонених. Третє - повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир і гарантувати безпеку, - готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери", - заявив Зеленський.

Водночас у Росії заявили, що склад делегації перемовників буде таким самим, як і на попередній зустрічі.

Переговори у Стамбулі

29 травня прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ пропонує провести новий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі.

Також відомо, що на переговорах у Стамбулі, окрім української та російської делегацій, також будуть радники з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Саме ці країни брали участь у формуванні українського варіанта "меморандуму" з 22 пунктів.

У США вважають, що перешкодою для переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму".

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