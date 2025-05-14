Росія тримає в таємниці склад своєї делегації.

15 травня 2025 року в Туреччині мають відбутися переговори між Україною та РФ, на яких президент Володимир Зеленський чекає на диктатора Путіна особисто.

Та до складу делегації України, яка полетить до Стамбула, увійшли й інші представники влади. Зокрема, як повідомляє Radio NV з посиланням на наближені до президента джерела, туди планує вирушити керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Поїхати до Туреччини планують також міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже знаходиться там.

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При цьому досі неясно, чи взагалі відбудуться перемовини з РФ:

"Рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині", – наголосив співрозмовник.

Зазначається, що під час свого візиту до Туреччини Володимир Зеленський також планує провести зустріч з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

За даними ЗМІ, до Туреччини вже прилетів держсекретар США Марко Рубіо. Водночас Росія досі не сказала, хто увійде в її делегацію. Склад Москва планує розкрити лише завтра, аби в України "не було можливості для маневру", заявляють російські медіа.

Переговори в Туреччині

15 травня в Стамбулі мають відбутися прямі переговори між Україною та РФ. Президент Зеленський не раз наголошував, що зустрінеться особисто з Путіним, та не схоже, що правитель РФ таки наважиться на цю поїздку.

В Кремлі і досі не розкрили склад своєї делегації. Проте, за деякими повідомленнями, там зʼявиться помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков та очільник МЗС РФ Лавров. Згодом російські ЗМІ присутність Лаврова на переговорах заперечили.

Також на переговорах очікують спецпосланця Трампа з питань Росії Стівена Віткоффа. Днями Трамп натякав, що і сам може там зʼявитися, проте конкретних обіцянок не робив.

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