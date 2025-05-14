Депутат не виключає, що Путін направить до Стамбулу свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова, але зустрічатися з ним Зеленському немає сенсу.

Президент Росії Володимир Путін, радше за все, не з’явиться на перемовинах у Стамбулі і це означатиме політичну поразку для нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Завтра - важливий і непередбачуваний день… Інтрига наростає, ми це бачимо. Інтрига полягає в тому, чи відбудеться зустріч між президентом Зеленським в Стамбулі і кремлівським диктатором Путіним", - зазначив він.

Відео дня

На думку парламентаря, останній на перемовинах не з’явиться. "Моє передбачення таке: Путін не з’явиться на перемовинах. І це означатиме політичну поразку для Путіна. Це означатиме, що він абсолютно не зацікавлений у тому, щоб навіть почати справжні перемовини щодо миру", - сказав Мережко.

За його словами, це буде такий сигнал для всього світу, для президента Сполучених Штатів України Дональда Трампа, що Путін є "головним винуватцем, що він не зацікавлений в мирі і в припиненні вогню, і треба впроваджувати санкції".

"Тобто з цього моменту, можна сказати так, м’яч буде на боці Трампа і йому треба буде виконати ту обіцянку, яку він зробив раніше, коли він пропонував ще перший раз всеосяжне перемир’я, припинення вогню на 30 днів. Путін категорично, як ми бачимо, відмовляється від усіх пропозицій Трампа. Натомість президент Зеленський постійно і дуже конструктивно погоджується на ці пропозиції. Тобто прийшов час вирішувати, що робити з цим, і яких заходів треба вжити для того, щоб змусити Путіна хоча б щось робити", - зауважив голова Комітету.

Так, його прогноз такий, що "радше за все, сам Путін не приїде, він направить до Стамбулу Лаврова". "Але зустрічатися з Лавровим президенту просто немає сенсу. Тому що тут мають діяти засади дзеркальності. Тобто президент може зустрітися лише з главою іншої держави", - сказав депутат.

Він не виключив, що може відбутися певна технічна зустріч між Лавровим та міністром закордонних справ України. "Але це не будуть справжні перемовини. Радше це буде якась така технічна зустріч", - зазначив Мережко.

На його думку, Трамп - "єдина особа, єдиний політик, який міг би змусити Путіна приїхати до Стамбулу". "Наприклад, або коли він сам приїде до Стамбулу і заявить про те, що готовий взяти участь в тристоронній зустрічі голів держав. Або, наприклад, навіть за допомогою, як він це полюбляє, - це така "Твіттер"- чи якась дипломатія - наприклад, написати щось на кшталт "Vladimir, come to Istanbul immediately!"… Але я думаю, що цього не станеться", - сказав парламентар.

Так, зазначає Мережко, його прогноз, що, радше за все, "серйозного початку перемовин завтра не буде". "Єдине, чого я не виключаю, - це якась, можливо, технічна зустріч. Але я також сумніваюся навіть в цьому", - підкреслив він.

Переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у Стамбулі (Туреччина) заплановані мирні переговори між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, підкресливши, що зустріч матиме сенс лише за особистої присутності Путіна. Водночас Кремль наразі не підтвердив участі президента Росії у переговорах.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що якщо Путіне не приїде на переговори до Туреччини, то настане час обговорювати ще жорсткіші санкції проти Росії.

Крім того, Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що президент США зможе бути присутній.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що "спробує поговорити" з Путіним, аби переконати його особисто приїхати на переговори з Зеленським у Стамбулі.

Вас також можуть зацікавити новини: