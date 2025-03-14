Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб "російський ведмідь" не зміг її проковтнути, кажуть європейці.

Країни ЄС не мають наміру виконувати вимогу Кремля про припинення поставок зброї Україні під час 30-денного припинення вогню. Про це пише DW з посиланням на неназваних європейських дипломатів.

"Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умови перемир'я", - сказав європейський дипломат на брифінгу в Брюсселі.

Цю позицію підтвердив журналістам і інший дипломат. За його словами, під час потенційного перемир'я слід озброювати Україну, а в жодному разі не навпаки.

Відео дня

"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", - додав третій дипломат. Він підкреслив, що не можна дати росіянам "шанс" для перегрупування і повторної атаки.

Перспектива тимчасового перемир'я на фронті

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Україна і США виступили з ініціативою про тимчасове 30-денне перемир'я на землі, в морі і в небі. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він принципово не проти такого перемир'я, але тільки за умови, що Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачання зброї.

На думку президента України Володимира Зеленського, такими умовами Путін намагається затягнути переговорний процес, щоб продовжувати рухатися до своєї мети військовим шляхом.

Американський політолог Пітер Раф вважає, що Путін навмисно використовує тактику маленьких ультиматумів і вимог поступок на кожному етапі, прагнучи поступово наблизити Україну до капітуляції.

Вас також можуть зацікавити новини: