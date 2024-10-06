Частини плану почали виконуватися більше ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня.

Ідея так званої "пейджерної операції" Ізраїля проти ліванського угруповання "Хезболла" виникла ще у 2022 році. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб Ізраїлю, Близького Сходу та США, знайомих із подіями.

Зазначається, що частини плану почали виконуватися більше ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня, яка "поставила регіон на шлях війни". Тоді на понівеченому війною північному кордоні Ізраїлю з Ліваном був час відносної тиші.

"Серед півдюжини підтримуваних Іраном ополченців зі зброєю, націленою на Ізраїль, "Хезболла", безперечно, була найсильнішою. Ізраїльські офіційні особи з дедалі більшою тривогою спостерігали за тим, як ліванська група додає нову зброю до арсеналу, який уже здатний завдавати ударів по містах Ізраїлю десятками тисяч високоточних ракет", - пише видання.

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За даними ЗМІ, Моссад роками працював над проникненням у групу за допомогою електронного моніторингу та інформаторів. З часом лідери "Хезболли" навчилися фіксувати факти вразливості угруповання до ізраїльського стеження та хакерства, побоюючись, що навіть звичайні мобільні телефони можуть бути перетворені на контрольовані Ізраїлем пристрої для підслуховування та відстеження. Так народилася ідея створення свого роду комунікаційного троянського коня.

"Хезболла шукала захищені від злому електронні мережі для передачі повідомлень, і Моссад придумав пару хитрощів, які змусили групу ополченців придбати пристрої, які здавалися ідеальними для роботи — обладнання, яке Моссад розробив і зібрав в Ізраїлі".

Автори стверджують, що першу частину плану, міновані рації, Моссад почав вставляти в Ліван майже десять років тому, у 2015 році. Мобільні радіостанції містили величезні батарейні блоки, приховану вибухівку та систему передачі, яка дала Ізраїлю повний доступ до комунікацій "Хезболли".

"Протягом дев’яти років ізраїльтяни задовольнялися тим, що прослуховували "Хезболлу". ... Але потім з’явилася нова можливість і новий блискучий продукт: маленький пейджер, оснащений потужною вибухівкою. За іронією долі, яка не стане ясною протягом багатьох місяців, "Хезболла" в кінцевому підсумку опосередковано заплатить ізраїльтянам за крихітні бомби, які вб'ють або поранять багатьох її оперативників", - йдеться у статті.

За словами співрозмовників видання, оскільки лідери "Хезболли" були готові до можливого саботажу, пейджери не могли походити з Ізраїлю, Сполучених Штатів чи будь-якого іншого союзника Ізраїлю. Тож у 2023 році група почала отримувати пропозиції про масову закупівлю пейджерів Apollo під тайванським брендом, добре визнаної торгової марки та лінійки продуктів, які розповсюджуються по всьому світу та не мають помітних зв’язків із ізраїльськими чи єврейськими інтересами. При цьому тайванська компанія не знала про цей план.

Пропозиція про продаж надійшла від чиновника з маркетингу, якому довіряє "Хезболла", який має зв’язки з Apollo. Представник відділу маркетингу, жінка, особу та національність якої офіційні особи відмовилися розкривати, була колишнім торговим представником тайванської фірми на Близькому Сході, яка заснувала власну компанію та придбала ліцензію на продаж лінійки пейджерів під маркою Apollo. Десь у 2023 році вона запропонувала Хезболлі угоду на один із продуктів, які продавала її фірма: міцний і надійний AR924, каже неназваний ізраїльський чиновник:

"Вона підтримувала зв’язок з "Хезболлою" і пояснила їм, чому більший пейджер із більшою батареєю кращий за оригінальну модель. Однією з головних переваг AR924 було те, що його можна було заряджати за допомогою кабелю. І батареї витримали довше".

Крім того, віддалений доступ Моссада до пристроїв був "невидимим". При цьому електронний сигнал від служби розвідки міг спровокувати вибух тисячі пристроїв одночасно. Але, щоб забезпечити максимальний збиток, вибух також може бути викликаний спеціальною двоетапною процедурою, необхідною для перегляду захищених повідомлень, які були зашифровані, і "вам потрібно було натиснути дві кнопки, щоб прочитати повідомлення", що означало використання обох рук. Під час наступного вибуху користувачі майже напевно "поранять обидві руки", і, отже, "будуть нездатні боротися".

Вибухи пейджерів "Хезболли"

У вересні в Лівані почали вибухати пейджери, якими користувалися члени угруповання "Хезболла". В числі сотень постраждалих виявився посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.

У "Хезболлі" пов'язують те, що сталося, з діями ізраїльських спецслужб, яким нібито вдалося проникнути до лав терористичної організації та встановити вибухові пристрої у пейджери.

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