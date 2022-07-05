Поліція розшукує білого чоловіка, на вигляд близько 18-20 років.

Шестеро людей загинули та не менше двох десятків отримали поранення в результаті стрілянини в понеділок, 4 липня, в чиказькому передмісті Хайленд-Парк.

Про це пише Голос Америки з посиланням на офіційних осіб, зокрема, на мера Хайленд-парка Ненсі Ротерінг.

Повідомляється, що 24 людини доставлені в лікарню. На місці події була знайдена гвинтівка.

Поліція розшукує білого чоловіка, на вигляд близько 18-20 років, і звернулася до населення з проханням допомогти знайти його. Поліція повідомила, що, за попередніми даними, він стріляв з даху.

Парад був раптово зупинений пострілами приблизно через 10 хвилин після початку, в результаті чого сотні людей побігли в безпечне місце, повідомила газета Chicago Sun-Times.

Представник однієї з лікарень повідомив про 31 пораненого, якому була надана медична допомога.

"Переважна більшість отримали вогнепальні поранення. Решта отримали травми в результаті хаосу на параді", - сказав представник лікарні NorthShore Evanston Джим Ентоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Данії чоловік відкрив стрілянину в найбільшому торговому центрі країни. Повідомлялося про кількох загиблих і кількох поранених людях.

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