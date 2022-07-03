Інцидент стався в найбільшому торговому центрі країни Fields.

У Данії під час стрілянини в торговому центрі Копенгагена загинули кілька людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стрілянина сталася сьогодні, 3 липня, в найбільшому торговому центрі Данії Fields, в якому є загалом 140 магазинів.

"Ми знаємо, що є кілька загиблих і кілька поранених", - заявив інспектор поліції Сорен Томассен, не вказавши точну кількість жертв.

Він сказав, що не можна виключати тероризм і що стрілець, ймовірно, діяв сам. Підозрюваний, за попередніми даними, – датчанин. У місцевій поліції повідомляють, що йому 22 роки і він вже затриманий.

Очевидці кажуть, що у стрільця була мисливська рушниця.

У головній лікарні Копенгагена повідомили, що прийняли "невелику групу пацієнтів" і викликали додатковий персонал, щоб впоратися з навантаженням.

Як раніше повідомляв УНІАН, у популярному гей-барі у центрі Осло сталася стрілянина. В результаті інциденту дві людини загинули, а ще 14 отримали поранення.

Раніше в штаті Ондо в Нігерії озброєні люди увірвалися в місцеву католицьку церкву, влаштували стрілянину і підірвали вибухівку у натовпі.

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