Їм було 3 та 9 років.

Росіяни вбили ще двох дітей на Донеччині під час обстрілу Слов’янська та дороги до Бахмута.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Руський мир" вбив ще двох дітей на Донеччині. Жахливі наслідки ворожих атак. … Окупаційні війська рф обстріляли Слов’янськ, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед яких батьки з 9-річною дитиною, ще 15 отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

1-2 липня 2022 року російські збройні сили застосували проти мирних мешканців Донеччини різнокаліберну артилерійську зброю (в тому числі "Смерч").

Зокрема, окупанти обстріляли автомобіль, на якому сім’я з двома малолітніми дітьми намагалась виїхати з Зайцевого у бік Бахмута.

"Батьки, 2-річний хлопчик та ще один пасажир зазнали поранень, 3-річна дівчинка померла", - розповіли в прокуратурі

Як писав УНІАН, в неділю, 3 липня. російські загарбники здійснили масований обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню. Відпочатку стало відомо, що внаслідок обстрілу є багато вбитих та поранених.

За інформацією Офісу генпрокурора, станом на 3 липня від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 344 дитини. Ще 642 отримали поранення.

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