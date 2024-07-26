Ім'я та твори митця використали без його згоди.

Американський композитор Філіп Ґласс звинуватив у піратстві Севастопольський театр опери та балету в окупованому Криму.

Раніше театр анонсував "світову прем'єру" балету "Грозовий перевал" за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. На афіші зазначено, що буде використано музику Філіпа Ґласса. Композитор написав у мікроблозі X, що не дозволяв використовувати свою музику та ім'я.

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Чим відомий Філіп Ґласс

Композитор народився 31 січня 1937 року у Балтиморі. Він походить з сім'ї єврейських іммігрантів з Литви.

Він написав музику до таких відомих фільмів як "Шоу Трумена", "Кундун", "Години", "Кендімен" та "Ілюзіоніст". Також Ґласс є автором музики до церемоній Олімпійських ігор 1984 року у Лос-Анжелесі та Олімпійських ігор 2004 року, які проходили в Афінах.

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