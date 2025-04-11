Гегсет був одним із найзатятіших прихильників зусиль Маска зі скорочення витрат Департаменту урядової ефективності.

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився про розірвання контрактів на суму 5,1 млрд доларів на "допоміжні послуги, такі як консалтинг та інші необов'язкові послуги" в рамках свого партнерства з урядовою робочою групою Ілона Маска з ефективності DOGE.

Як пише Bloomberg, скорочення включає консалтингові послуги від таких компаній, як Accenture, Booz Allen Hamilton Inc. і Deloitte US, що обслуговують Міністерство охорони здоров'я, що дасть змогу заощадити 1,8 млрд доларів.

За словами Гегсета, контракт ВМС США на 500 млн доларів на консалтинг із бізнес-процесів, а також контракт на 1,4 млрд доларів на реселлера програмного забезпечення для хмарних ІТ-послуг також перебувають у списку скорочень/.

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Розірвання контракту Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони на послуги ІТ-підтримки, який "повністю дублює", також вивільнить 500 млн доларів. До списку, який буде розірвано, входять контракти на програми різноманітності, справедливості та інклюзивності, а також на заходи реагування на зміну клімату та коронавірус, заявив Гегсет.

Зазначається, що глава Пентагону був одним із найзатятіших прихильників зусиль Маска зі скорочення видатків Департаменту урядової ефективності. Міністерство оборони з бюджетом у розмірі близько 850 мільярдів доларів на рік, яке опікується близько 2 мільйонами співробітників, є найбільшим в уряді.

Адміністрація Трампа зіткнулася з низкою судових позовів у своїх спробах раптово розірвати контракти в інших агентствах, які перевіряв DOGE.

Гегсет не згадав про будь-які витрати, які можуть бути пов'язані з розірванням контрактів. Часто з такими діями пов'язані збори.

Скорочення витрат Пентагону

Пентагон припинив розробку далекобійної гіперзвукової протикорабельної ракети HALO через брак фінансування. Проєкт входив до програми Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 і мав замінити наявні дозвукові ракети, зокрема AGM-158C LRASM.

Ракета HALO не створювалася як засіб прориву ППО, її завданням було скорочення часу доставки боєголовки на великі дистанції.

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