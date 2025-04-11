Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився про розірвання контрактів на суму 5,1 млрд доларів на "допоміжні послуги, такі як консалтинг та інші необов'язкові послуги" в рамках свого партнерства з урядовою робочою групою Ілона Маска з ефективності DOGE.
Як пише Bloomberg, скорочення включає консалтингові послуги від таких компаній, як Accenture, Booz Allen Hamilton Inc. і Deloitte US, що обслуговують Міністерство охорони здоров'я, що дасть змогу заощадити 1,8 млрд доларів.
За словами Гегсета, контракт ВМС США на 500 млн доларів на консалтинг із бізнес-процесів, а також контракт на 1,4 млрд доларів на реселлера програмного забезпечення для хмарних ІТ-послуг також перебувають у списку скорочень/.
Розірвання контракту Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони на послуги ІТ-підтримки, який "повністю дублює", також вивільнить 500 млн доларів. До списку, який буде розірвано, входять контракти на програми різноманітності, справедливості та інклюзивності, а також на заходи реагування на зміну клімату та коронавірус, заявив Гегсет.
Зазначається, що глава Пентагону був одним із найзатятіших прихильників зусиль Маска зі скорочення видатків Департаменту урядової ефективності. Міністерство оборони з бюджетом у розмірі близько 850 мільярдів доларів на рік, яке опікується близько 2 мільйонами співробітників, є найбільшим в уряді.
Адміністрація Трампа зіткнулася з низкою судових позовів у своїх спробах раптово розірвати контракти в інших агентствах, які перевіряв DOGE.
Гегсет не згадав про будь-які витрати, які можуть бути пов'язані з розірванням контрактів. Часто з такими діями пов'язані збори.
Скорочення витрат Пентагону
Пентагон припинив розробку далекобійної гіперзвукової протикорабельної ракети HALO через брак фінансування. Проєкт входив до програми Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 і мав замінити наявні дозвукові ракети, зокрема AGM-158C LRASM.
Ракета HALO не створювалася як засіб прориву ППО, її завданням було скорочення часу доставки боєголовки на великі дистанції.