Нема грошей: Пентагон закрив розробку гіперзвукової протикорабельної ракети HALO

Програма мала коштувати $566 млн, але Пентагон не схвалив збільшення бюджету.

Пентагон припинив розробку далекобійної гіперзвукової протикорабельної ракети HALO через брак фінансування. Проєкт входив до програми Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 та мав замінити існуючі дозвукові ракети, зокрема AGM-158C LRASM, повідомляє Defense Express.

Ракета HALO не створювалася як засіб прориву ППО, її завданням було скорочення часу доставки боєголовки на великі дистанції. Рішення про закриття розробки ухвалили ще восени 2024 року, повідомив контр-адмірал Стівен Тедфорд.

"Рішення було прийнято після того, як ВМС провели ретельний аналіз… порівнявши пріоритети ВМС з наявними фінансовими зобов’язаннями", - зазначив він.

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У березні 2023 року NAVAIR уклало контракти з Raytheon і Lockheed Martin на $116 млн для початкової розробки ракети та підготовки до льотних випробувань. Передбачалося завершити проєкт до 2028 року, а прийняти на озброєння — у 2029-му. Вся програма мала коштувати $566 млн. Втім, Пентагон не схвалив збільшення бюджету.

Наразі у США залишаються лише дозвукові ракети AGM-158C LRASM як основа протикорабельної потужності. Їх застосовують літаки F/A-18 та B-1B.

Проте існують альтернативи. ВМС США можуть зацікавитися Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), яку для ВПС розробляють Northrop Grumman і Raytheon з введенням у 2027 році, або гіперзвуковою ракетою Mako від Lockheed Martin.

Інші новини з Пентагону

Нагадаємо, що видання NBC News писало про те, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових. Це половина контингенту, який розгорнув експрезидент США Джо Байден 2022 року для зміцнення країн, що межують з Україною.

Крім того, агентство Bloomberg писало, що в Європі бояться того, що США виведуть свої війська без попередження. Європейські чиновники хочуть пом'якшити найгірші наслідки таких змін.

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